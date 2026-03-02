Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Obruk Dutludere Sulama Projesi’nin yıllardır tamamlanamamasına ve geçtiğimiz sezon yaşanan sulama sorunlarına tepki gösterdi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Kargı, Osmancık, Dodurga ve Oğuzlar’da bir dizi ziyarette bulundu.

Milletvekili Tahtasız ve CHP heyeti Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner’i ziyareti sırasında hem üreticinin sorunlarını dinledi hem de sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahtasız, özellikle 2011 yılında 39 milyon lira bedelle ihale edilen ve 2014 yılında tamamlanmasının planlandığını söylediği Obruk Dutludere Sulama Projesi’nin aradan 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ bitirilemediğini ifade etti.

Resmi verilere göre 2014 yılında fiziki gerçekleşmenin yalnızca yüzde 39 seviyesinde kaldığını belirten Milletvekili Tahtasız, yüklenici firmanın iflas erteleme süreci ve kayyum uygulamaları nedeniyle projenin durma noktasına geldiğini söyledi. Çorum’un tarımsal üretim açısından kritik bir il olduğunu vurgulayan Mehmet Tahtasız, özellikle Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Osmancık’ta yaşanan belirsizliğin çiftçiyi mağdur ettiğini dile getirdi.

“SULAMA SORUNU

ÇÖZÜMLENMELİ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz sezon sulama sürecinde yaşanan uygulamaya da dikkat çekti. Obruk Barajı’ndan suyun 506 metre kotundaki üst kapak yerine 485 metre kotundaki alt kapaktan verildiğini, bu nedenle daha soğuk ve tuzlu suyun tarlalara ulaştığını belirtti. Bu durumun çeltikte çimlenme sorununa yol açtığını ifade eden Tahtasız, dönüm başına 600 kilogram verim alınan arazilerde verimin 200 kilograma kadar düştüğünü savundu.

Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak, sulama planlamasının doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Çeltik üreticisinin suya zamanında ve uygun şartlarda erişiminin hayati önem taşıdığını belirten Tahtasız, “Çorum’un, Osmancık’ın ve üreticinin kaybedecek bir yılı daha yok” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi