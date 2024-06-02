Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, biten sezonda Süper Lig’e çıkan Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK’yı yenen tek takım olan Çorum FK, 2.Lig’e düşen 3 takımdan ise tam 15 puan aldı.

Biten sezonda, Giresunspor, Altay ve Tuzlaspor 2.Lig’e düşen takımlar olurken, Çorum FK bu takımlardan sadece Giresunspor’a karşı puan kaybetti. Ligi son sırada bitiren Giresunspor’a evinde 2-0 yenilen Çorum FK, deplasmandaki maçı 3-0 kazanırken, Altay’ı evinde 3-0’la, deplasmanda da 3-1’lik skorla geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, Tuzlaspor’u ise deplasmanda 3-0, sahasında 2-1 yendi.