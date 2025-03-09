Ankara’da ikamet eden Çorumlu iş insanı ve Çorumspor’un eski yöneticilerinden Halis Durkaya, beraberinde FİFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli ile birlikte, Ankara’da Gençlerbirliği ile oynanan maçı öncesinde Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, Gençlerbirliği maçı öncesinde Hilton Garden Otel’de konaklarken, Durkaya ile Dereli, teknik direktör Tuncay Şanlı ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile görüştü. Ahlatcı Çorum FK’nın başına Cuma günü geçen Tuncay Şanlı’ya ‘hayırlı olsun’ diyerek Durkaya ve Dereli, Ahlatcı Çorum FK’ya da başarı dileklerinde bulunup Ankara’da yaşayan Çorumluları maça davet ettiler.