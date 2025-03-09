Çorum Arena Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Hanoğlu Konağı’nda gerçekleşen organizasyona Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz’ün yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedef Kuşgöz ve Derya Bilgili de katıldı.

İftar programında konuşan Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, Çorum’da düzenlenen Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Play-Off’a kalmayı hedeflediklerini belirtti. Takımın bu sezonki hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayan Kuşgöz, oyuncularına olan güvenini dile getirerek başarıya ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen iftar yemeği, oyuncular ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirirken, Çorum Arena Spor Kulübü’nün başarı yolculuğundaki motivasyonunu da artırdı.