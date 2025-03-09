Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ulusal Spor Projesi kapsamında düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 15 takımdan 185 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün akşam final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Çorum Milli Eğitim takımı ile Mecitözü Gençlikspor takımları karşı karşıya geldi. Ailelerin ve protokol üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Mecitözü temsilcisi 25-20 kazandı. İkinci sette oyuna ortak olan Çorum Milli Eğitim takımı file dibinde Eylem’in etkili oyunu ile seti zor da olsa 25-23 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü ve sette Mecitözü’nden gelen ailelerinin desteğini arkasına alan Mecitözü Gençlikspor üçüncü seti 25-18, dördüncü seti de 25-23 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Çorum Milli Eğitim takımı ise ikincilik kupasını kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ALACA’NIN

Çorum Milli Eğitim ile Mecitözü Gençlikspor arasında oynanan final maçı öncesi aynı salonda Dodurga Fireball ile Alaca Voleybol takımları üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. İki set üzerinden oynanan karşılaşmayı Alaca temsilcisi 25-11 ve 25-20’lik setlerle 2-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Dodurga temsilcisi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve sporcu aileleri katıldı.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları takdim edildi.