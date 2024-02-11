65 kişilik ekibiyle Bahçelievler Mahallesi İpek Taksi Kavşağı’nda çalışmalarına başlayan Orhan Başaran, Bahabey Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Doğma büyüme Bahçelievler’de ikamet ettiğini, mahallenin eksikliklerinin farkında olduğunu belirten Başaran, modern çocuk parkları, kentsel dönüşüm için dilekçeler ve altyapı çalışmaları konusunda mahalle için gereken ne varsa çalışmaya hazır olduğunu söyledi.



Koltukta oturmak için değil, hizmet için aday olduğunu kaydeden Başaran, “Yaparsa gençler yapar. Sözüm söz çalışacağım. Tüm mahallelimizin desteklerini bekliyorum” dedi.

Başaran ayrıca, Karakeçili Mahallesi Muhtar Adayı Gül Işık’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.