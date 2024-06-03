Cumhur Haber Ajansı (CUMHA) temsilciliklerine bir yenisi daha eklendi.

CUMHA ve Başkent Postası’ndan Eda Kılınç'ın haberine göre, Çorum İl Temsilcisi olarak Duran Atak atandı. Duran Atak’ın özgeçmişi ve kariyerine dair bilgiler şöyle:

DURAN ATAK?

Durak Atak, 1960 yılında merkez Elköy köyünde doğdu. 1982 yılında Türkiye İş Bankası Çorum Şubesi’nde Özel Güvenlik Görevlisi olarak iş hayatına başladı ve 2004 yılında aynı şubeden emekli oldu. Bankada çalıştığı dönemlerde profesyonel güvenlik ve iletişim eğitimi aldı.

BASIN HAYATI

Emekliliğinin ardından, 2005 yılında Çorum’da yerel bir gazetede abone ve reklam sorumlusu olarak basın hayatına adım attı. Yerel yayıncılık alanında önemli projelere imza atan Atak, dört yıl süreyle “Coffenews” ve “Beklerken (Kahve Haber)” isimlerinde cafe ve restoran yayınlarını çıkardı.

İnternet Medyasında Yenilikçi Adımlar

İnternet medyasının yaygınlaşması üzerine, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanıtım ihtiyacına cevap vermek amacıyla çeşitli web siteleri kurdu. Bu bağlamda, “beklerken.net” ve “sektorlerfirmalar.com” gibi web sitelerini hayata geçirdi. Yerel haber sitelerinden farklı olarak, Çorum’un sosyal, kültürel, tarihi ve diğer yaşam alanlarını tanıtmak amacıyla “corumyasam.com” adlı web sayfasını oluşturdu.

Teknoloji ve E-Dönüşüm Alanındaki Çalışmalar

Duran Atak, profesyonel olarak olmasa da Corel programı ve bilgisayarda ofis programları hakkında bilgi sahibidir. Halen Çorum merkezde, e-İmza ve KEP başta olmak üzere e-Dönüşüm alanlarında işine devam etmekte ve üç adet web sayfasını yönetmektedir.

Yeni Görevinde Başarılar

Duran Atak, CUMHA İl Temsilcisi olarak atanmasıyla birlikte, Çorum’un tanıtımına ve yerel haberlerin ulusal düzeyde duyurulmasına önemli katkılarda bulunacaktır. CUMHA ailesine katılmasıyla birlikte, bölgedeki haber akışının daha etkin bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ