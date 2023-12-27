M.K.(22) idaresindeki plakasız otomobil Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde polis ekiplerinin ‘DUR’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Uzun süre şehir merkezinde hızla seyreden ve ikazlara rağmen trafiği tehlikeye düşürerek kaçan otomobil Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde yol trafiğe kapatılarak durduruldu.



Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan otomobil arkasından gelen trafik ekibinin aracına çarparak durdu.

Araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken girdiği mezarlıkta Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanırken, araçta bulunan diğer şüpheli U.C.K.(20) ise polis ekiplerince yakalandı.



Şüpheliler ifade işlemleri gereği Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.