Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı İleri Teknoloji Merkezleri’nde nanoteknoloji ile üretilen GrafenNokta’yı ilk kez basına tanıttı.

Ahmet Ahlatcı, GrafenNokta’ya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “İleri malzeme, yüksek teknoloji ve Ar – Ge’ye olan inancımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede dünyada bir ilk niteliğindeki GrafenNokta ile altın ve kıymetli madenler sektörünün bileşenleri rafinerileri, kuyumcuları ve vatandaşlarımızı günümüzde sıkça yaşanan altın taklitçiliğinden kurtarmış olacağız” dedi.

TAKLİT EDİLEMEZ, SİLİNEMEZ, TAHRİP VE MANİPÜLE EDİLEMEZ

Ahlatcı Yüksek Teknoloji Merkezleri’nde 2 yılı aşkın Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen GrafenNokta teknolojisiyle altın üzerinde daha önce denenmemiş bir işaretleme teknolojisi uygulanarak altının rafineriden çıkışından itibaren doğrulama imkânı sağlanıyor. Patenti Ahlatcı Holding’e ait teknoloji ile kuyumcular ya da altın sahibi olanlar, kâğıt parada olduğu gibi artık altında da ihtiyaçları halinde pratik şekilde doğrulama sağlayabiliyor. Böylelikle sektöre güven ve istikrar gelmesi de hedefleniyor.

VATANDAŞ TAKLİTÇİLERDEN KORUNACAK

GrafenNokta; taklit edilemez, silinemez, tahrip edilemez ve manipüle edilemez özellikleriyle öne çıkıyor. GrafenNokta sayesinde rafineri, kuyumcu ve vatandaş, elindeki ürünlerin hangi rafineriye ait olduğunu, üretimine ait ayrıntıları anlık olarak görebilecek ve doğrulama yapabilecek.

Hâlihazırda altın üzerine kalıp ya da lazer çizimle işaretlemeler yapılıyor. Ancak bu işaretlemeler zamanla bozulabiliyor veya taklit edilebiliyor. Altının kendine özgü niteliğinden dolayı ise üzerinde bir işaret tutunamıyor.

GrafenNokta teknolojisi, altının üzerinde tutunabilen, hiç bir kimyasaldan zarar görmeyen, çevresel ve mekanik tüm streslere dirençli bir işaretleyici olarak görev görüyor. Çıplak göz ile görülmeyen, altın üzerinde şeffaf bir şekilde bulunan GrafenNokta, ultraviyole ışığı altında renklenerek parlıyor ve baskısı gerçekleşen bandrolün görünmesiyle anlık doğrulama sağlıyor.

Dört gün boyunca devam edecek fuarda katılımcılar, Ahlatcı Holding’in standını ziyaret ederek GrafenNokta’yı tanıma ve test etme imkanı bulabilecekler. (Haber Merkezi)