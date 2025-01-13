Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'en kötü 100 yiyecek' listesi hazırladı. Türkiye'den kapuska, 67. sıradan listeye girdi.

Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en az puan alan yiyecekleri sıraladı.

'En kötü puan alan 100 yiyecek' listesinde Finlandiya'nın çavdar veya arpa unu ve hayvan kanıyla hazırlanan yemeği blodpalt birinci oldu. Onu, konserve sardalyadan yapılan İspanyol sandviçi bocadillo de sardinas izledi.

Listede Türkiye'den kapuska yemeği 67. sırada yer aldı. Kapuska için, "Ana malzemesi lahana olan bir Türk yemeğidir. Yemeğin birçok farklı çeşidi bulunduğundan, et, bulgur, pirinç veya fasulye gibi ek malzemelerle zenginleştirilebilir. Lahana genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle birlikte tamamen yumuşayana kadar pişirilir" denildi.

Listenin ilk 10'una giren yemekler...

1- Blodpalt, Finlandiya

Finlandiya'nın Lapland bölgesinde tüketilen blodpalt, çavdar veya arpa unu ve hayvan kanıyla hazırlanır. Geleneksel olarak ren geyiği kanıyla yapılan bu yemek, bugün farklı hayvanların kanları, çeşitli baharatlar ve bazen püre haline getirilmiş patatesle yapılır. Bazen soğan ve doğranmış pastırma karışımıyla doldurulur. Köfteler, yaban mersini reçeliyle birlikte tüketilir.

2- Bocadillo de sardinas, İspanya

Konserve sardalyayla hazırlanan İspanyol sandviçidir. Genellikle İspanyol tarzı bagetle (barra de pan) yapılır. Biber, domates, kişniş, marul, soğan, avokado, zeytin, haşlanmış yumurta, mayonez, hardal, yoğurt sosu, mantar, sotelenmiş sebzeler ve zeytinyağı gibi çeşitli malzemelerle zenginleştirilebilir.

3- Calskrove, İsveç

Bu yemeği, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki bir restoran ortaya atmıştır. Yemek, içi hamburger ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşur. Bol kalorili bu yiyecek, pizza mı yoksa hamburger mi yiyeceğine karar veremeyenler için icat edilmiştir.

4- Angulas a la cazuela, İspanya

İspanya'nın Bask Bölgesi'nden olan yemek, angulas (bebek yılan balığı), sarımsak, pul biber, zeytinyağı ve tuzla hazırlanır.

5- Jellied eels, İngiltere

18. yüzyıla dayanan yemekte yılan balıkları doğranır, otlarla birlikte yaklaşık yarım saat pişirilir ve ardından soğutulur. Bu aşamada balıklar jelatinlerini salar ve üzerinde yumuşak, şeffaf bir tabaka oluşur.

6- Ramen Burger, ABD

Ramenden oluşan iki ekmek arasına yerleştirilen köfteyle hazırlanır. Blog yazarı Keizo Shimamoto tarafından ortaya atılan yemek, ilk kez 2013 yılında Brooklyn'de tanıtılmıştır.

7- Chapalele, Şili

Patates ve undan yapılan geleneksel Şili ekmeğidir.

8- Faves a la Catalana, İspanya

İspanya'nın Katalonya bölgesine özgü geleneksel bir yemektir. Et suyu, kan sosisi ve bakladan oluşur.

9- Thorramatur, İzlanda

Thorramatur, her yıl ocak ortasından şubat ortasına kadar gerçekleşen İskandinav ayı Þorri'de ağırlıklı olarak tüketilen geleneksel İzlanda yemeklerinden oluşan bir seçkidir. Seçkide tuzlanmış balık ve et ürünleri dilimlenir. Standart seçimler arasında fermente köpek balığı eti, tütsülenmiş kuzu eti, kızarmış kuzu başı, kan sosisi ve daha pek çok çeşit yer alır.

10- Thai Fish Entrails Sour Curry (Kaeng tai pla), Tayland

Yemeğin temelinde, fermente balığın iç organları olan 'tai pla' kullanılır. Yoğunluğu ve keskin kokuları nedeniyle buharda pişirilmiş pilavla servis edilir.

*Görseller Shutterstock, Reuters ve sosyal medyadan alınmıştır.