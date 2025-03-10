Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 17-20 Nisan tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan 35 yaş üstü Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası’nda Çorum bölgesi Uluslararası milli hakem Serkan Türksoy’a hem oyuncu, hem de hakem olarak davet edildiği belirtildi. Federasyon ayrıca, 2025 yılının Ekim ayı içerisinde Fransa’da yapılacak olan U21 Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası’na geçtiğimiz sezon büyükler kategorisinde Türkiye beşincisi olan Çorum Ayak Tenisi takımını davet etti.

Çorum Ayak Tenisi takımı antrenör Serkan Türksoy önderliğinde Talha Karakaş, Ömer Faruk Yıldız, Erkam Yıldırım, Ahmet Said Acısu, Yusuf Peker, Efe Furkan Ak, Hakan Mert Koç, Hasan Efe Altunay, Hasan Basri Kökver ve Bedirhan Kıymacı’dan oluşan oyuncu grubu ile Fransa’da mücadele edecek.

“SPONSOR ARIYORUZ”

Çorum’a gelen iki önemli davet sonrası açıklamalarda bulunan Uluslararası hakem Serkan Türksoy, Macaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’na kendi imkânları ile gidebileceğini ifade ederken, Fransa’da yapılacak olan U21 Dünya Şampiyonası’na gidebilmek için sponsorluk arayışı içerisinde olduklarını belirtti. Gerekli desteği bulamazlar ise şampiyonaya gidemeyeceklerinin altını çizen Türksoy, Çorumlu iş insanlarından bu konuda destek beklediklerini söyledi.