Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu 1.hafta maçında Çorum Belediyespor Düzce’de Düzce 81 Basketbol’un konuğu oldu. Bahçeşehir Merkez Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 7 sayı geride kapatan Çorum’un dev adamları ikinci periyotta iyi bir oyun ortaya koyarak periyodu 22-21 kazanmasına rağmen ilk yarı 46-40 yenik kapattı. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptıran Çorum Belediyespor son periyoda 76-59 geride girdi. Dördüncü ve son periyotta rakibine 15 sayı fark atmasına rağmen maçtan 89-87 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Çorum temsilcisi ligdeki ikinci maçını 16 Mart Pazar günü Çorum Atatürk Spor Salonu’nda Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyespor ile oynayacak.