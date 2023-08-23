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Türkiye Karate Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Genç ve U21 milli takım Avrupa Şampiyonası seçmeleri Kasım ayında yapılacak. Seçmeler öncesi Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ümit, Genç ve U21 Elit Sporcu Kampı 18-22 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Milli takım forması ile çok sayıda Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli karateciler Çorum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Milli kick boksçular antrenörler Özcan Melih Erbasan, Müslüm Baştürk ve Erdem Özcan nezaretinde 20 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 44 sporcu Mevlana Spor Salonu'nda hazırlıklarını tamamlayarak dün itibariyle Çorum'dan ayrıldılar.

ÇORUM'U

ÇOK SEVDİLER

Yoğun geçen antrenman programlarının yanı sıra boş vakitlerinde sportif faaliyetlere katılarak zaman geçiren Dünya şampiyonu karateciler Çorum Obası'na giderek Çorum Belediyesi'nin misafiri oldular. Çorum'da oldukça verimli bir kamp yapan milli karateciler, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak'a ve Karate İl Temsilcisi Samet Türe'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek Çorum'dan memnun bir şekilde ayrıldılar.