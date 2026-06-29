7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde 32 ülkenin devlet başkanı ve heyetleri Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetleriyle ağırlanacak.

Liderler için sunulacak menü "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki geleneksel tariflere göre hazırlanacak.

Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için 32 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci Türkiye'ye gelecek. Zirvedeki masaları, her yörenin coğrafi işaretli ürünleri ve kuruyemişleri süsleyecek.

ÇORUM LEBLEBİSİ DE MASADA

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Türkiye'ye gelecek 32 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce yabancı temsilci Türk misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlanacak.

Zirveye katılacak yabancı konuklara, Çorum'un leblebisi, Aydın'ın inciri, Kırşehir'in cevizi, Malatya'nın kayısısı, Manisa'nın kuru üzümü, Antep'in fıstığı, Ordu ve Giresun'un fındığı, Afyon'un lokumu, Rize'nin çayı, İzmir'in kuru üzümü ikram edilecek.

TÜRK LEZZETLERİ MASADA

Kuruyemişler, kavrulmuş ve çiğ olarak da konukların masalarında yer alacak.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri de zirvenin gözdesi olacak. Ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından alınacak tariflerle misafirlere eşsiz lezzetlerde yemekler sunulacak.