Antalya’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Turkish Open Dünya Kupası Kickboks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcular 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandılar.

Antalya Spor Salonu’nda, 43 ülkeden 3.500’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, antrenör Aydın Fırat nezaretinde ringe çıkan sporculardan büyük erkekler 91 kilo K1 stilde İzzet Tatarbolat finalde yenildi ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yıldız kızlar kick light 60 kiloda Azra İçer, büyük kadınlar full contact 60 kiloda ise Nazlıcan Aksoy madalya müsabakalarını kazanarak üçüncülüğü elde ettiler.

Çorumlu sporcuların Dünya Kupasında 3 madalya almalarının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Kickboks İl Temsilcisi Aydın Fırat, “Çalışmalarımızın karşılığını almak, sporcularımızı kürsüde görmek bizleri gururlandırdı. Kickboksçularımızın daha büyük başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Fırat, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a da teşekkür etti.