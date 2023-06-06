Belediye ve Çevre Müdürlüğü’nün organize ettiği ve dün yapılması gereken etkinlikler son günlerde yaşanan yağışlar nedeni ile yarına ertelendi. Buna göre Çevre Haftası açılış programı yarın saat 15.00’te Millet Bahçesi’nde yapılacak.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında “Atıktan Sanata” sergisi, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin defile gösterisi, Hafif Müzik Orkestrası “Sıfır Atık” konseri, atık pil toplama kampanyası ödül töreni ve çocuklar için workshop etkinlikleri yer alacak.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, okullara yönelik sıfır atık eğitimleriyle hafta boyunca devam edecek.