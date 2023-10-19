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Başkan Bektaş, Siyonist politikalarla hareket eden İsrail’in Filistinlileri sistematik olarak öz vatanlarından kopardığını ve acımasız katliamlara sebep olduğunu belirterek, “Bugün yaşanan hadiselerin tüm sorumlusu İsrail’dir. Gazze'ye yönelik orantısız saldırılar ve katliamlar, insan haklarının tümüne ve ahlaki değerlere aykırıdır. Bölgede barış ikliminin hüküm sürmesi, İsrail'in katliamlara son vermesi ve Gazze'ye yardımların ulaşmasına bağlıdır” dedi.

Son olayların 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuç olduğunu kaydeden Bektaş, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Toprakları, hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. İki milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir.

Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Filistinli kardeşlerimizi bu zorlu durumdan en kısa sürede kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. İl Genel Meclisi olarak bizler de işgalci İsrail’in yaptığı katliamları şiddetle ve esefle kınıyor, bölgede barış ikliminin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Dualarımız ve desteklerimiz, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz.”