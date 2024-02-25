Çorum’un tanınmış simalarından, mesleğini Fatsa’da sürdüren Diş Hekimi Recep Özkeser’in kayınpederi Ali Osman Korkmaz (87), yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı saat 00.30’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Meryem Özkeser, Ali Cengiz Korkmaz, Mustafa Korkmaz ve Sevgi Çadır’ın babaları, Recep Özkeser ile Melike ve Gülnur Korkmaz’ın kayınpederi, Furkan Korkmaz ve Duhan Melih Korkmaz’ın dedeleri olan Ali Osman Korkmaz’ın cenazesi, dün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.