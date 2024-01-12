Kızılay Çorum Şube Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bilgin, Kan Merkezi Müdürü Dr. Sanem Çavuş, Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım ve Kan Merkezi Görevlisi Yasemin Güloğlu, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Sanem Çavuş, Kızılay Genel Merkezi tarafından “Birbirimize Candan Bağlıyız” başlığı altında bir kampanya başlatıldığını ve vatandaşların “kan dostu” olmaya çağırıldığını belirterek, “Biz hasta ile bağışçı arasında köprüyüz” dedi.

2022 yılında hastanelerin kan ihtiyacı olan 17.500 üniteyi aştıklarını, 2023’te ise 18.000 ünite öngörülmüşken 15.500 ünitede kaldıklarını anlatan Dr.Sanem Çavuş, Kan Merkezi’ne ikinci bir doktorun daha atanmış olması nedeniyle bu yıl daha yoğun çalışacaklarını, Saat Kulesi yanında haftada 7 gün kan bağışı kabul ettiklerini söyledi.