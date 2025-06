Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Çorum'dan geçtiği 182 kilometrelik hat boyunca Osmancık başta olmak üzere Kargı, Dodurga, Laçin, İskilip, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinde çeltik ekimi yapılıyor.

Her yıl mayıs ayında tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli sularıyla dolduran çiftçiler, daha sonra dekar başına 25 kilogram olacak şekilde çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Geçmişte elle ya da "sırt motoru" adı verilen makine ile yapılan tohum atma işlemi, yerini zirai dronlara bıraktı.

Zirai dron operatörü Bekir Ocak, Çorum'da çeltik üreticilerine tohum ve gübreleme hizmeti sunuyor.

Ocak, AA muhabirine, kentte dronla çeltik üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını söyledi.

Bu yıl üreticilerden geçen yıla göre daha fazla talep geldiğini belirten Ocak, "Dronla ekim maliyetleri düşük olduğu için Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı. Çorum'da da talep çok. Talebe yetişemiyoruz. Bu yıl dronla çeltik ekim talebi geçen yıla göre biraz daha fazla. Dron hem maliyetten hem zamandan tasarruf sağlıyor." dedi.

Dronla tohumlama işleminde ekim yapılacak arazinin haritalama çalışmasının önemli bir aşama olduğuna işaret eden Ocak, "Çiftçilerimiz dronla ekim yapmaya karar verdiyse haritalamayı daha önceden yaptırmalı. Çünkü ekim sırasında özellikle çeltik ekilecek alana su verildikten sonra haritalama yapması zor oluyor. Çiftçiler haritalama işlemini önceden yaptırmalı." diye konuştu.

Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde çeltik üretimi yapan Şener Çelik de bu yıl ilk kez dronla ekim yapacağını, yüksek verim beklediğini anlattı.

Dronun ekim sürecini kolaylaştırdığını vurgulayan Çelik, "Dronla tohum ekimi, tohumların taneler halinde tarlaya düşmesi nedeniyle çok güzel. Bu sene rekoltede farklılık bekliyoruz. Geçen yıllarda tohumu ve gübreyi elle ekiyorduk. Daha sonra sırt motoru kullanmaya başladık. Teknoloji ilerledikçe dron kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi Kemal Duran ise çeltik ekilecek her dönüme 25 kilogram tohum atıldığını dile getirerek "Tohumun dronla atılması, tarlaya daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Bu da tohumların birbirleriyle yarışmasını engelleyerek, hepsinin aynı boyutta olmasını ve verim artışını sağlıyor." diye konuştu.

Çeltik tarımının zor bir süreç olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti: "Dronun hem işçi masrafları hem diğer girdi maliyetleri hem de verim artışı açısından yararlı oldu. Üretim masrafları hayli fazla, masrafları azaltmak gerekiyor. Üreticiler işçi bulmakta da güçlük çekebiliyor. İşçi bulamadığı için gübrelemede de sorun yaşayabiliyor. Geçen yıl dronla çeltik ekimini denedik. Elle ya da sırt motoru ile yapılan ekime göre daha iyi verim artışı elde ettik."

Editör: AA AJANS