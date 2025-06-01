Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Sungurlu Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleşen programa İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başsavcı Suat Arslan, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Emniyet Müdürü Murat Önder, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, sergi eşliğinde karşılama ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve özel öğrenciler İstiklal Marşını işaret diliyle okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program, özel gereksinimli öğrencilerin mezuniyet töreni ve ‘Farklılıklarla Ahenk Korosu’nun sahne performansıyla devam etti. Kaymakam Mutlu Köksal, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, idareci ve çalışanlara teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi