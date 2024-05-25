Çorum’un gözde okullarından olan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda öğrenim gören Yankı Yanıt, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nda tüm soruları doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Sosyal, sportif, kültürel ve akademik başarıları ile adından sıkça söz ettiren Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu bu başarısı İOKBS’de sürdürmenin sevincini yaşadı. İOKBS’de 5. sınıflarda 500 tam puan alan Yankı Yanıt Türkiye birincisi olmayı başardı.

Öte yandan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan sınava giren 30 öğrenci de 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı kazanarak başarı sağladı.

Editör: HABER MERKEZİ