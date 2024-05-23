Genel Başkanlığı’nı Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan’ın yaptığı Türk Eğitim-Sen 2024 yılı için Çorum merkezde yeniden yetkili sendika olmayı başardı.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın yoğun bir çalışma ve mücadele sonucunda Çorum merkezde Türk Eğitim-Sen’in yeniden yetkili sendika olduğunu dile getirdi.

Aydın: “Bu azmin zaferidir. Bu başarı hepimizindir. Bu vesile ile Şube yönetim kuruluma, kurum temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve bu süreçte fedakarca, cesur ve onurlu duruş sergileyen bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıda her bir üyemizin emeği, mücadelesi alınteri vardır. Bu zafer bizlere anamızın ak sütü gibi helaldir. Bizler Türk Eğitim-Sen olarak, yalan yanlış işleyen bozuk saatlerin tam aksine işimizi en doğru şekilde yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Var olsun teşkilat. Var olsun Türk Eğitim-Sen” dedi.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen’in merkez ilçe ile birlikte Dodurga, Boğazkale, Osmancık, Alaca, Sungurlu ve Ortaköy İlçeleri’nde de üye sayıları ile yetkili sendika olmayı başardığı, Hitit Üniversitesi’nde ise 200 üyeye ulaştığı ve 15 Mayıs 2024 itibariyle mutabakat sürecinin tamamlandığı öğrenildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM