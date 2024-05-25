TRT'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli dijital platformu tabii, "Bizi birleştiren hikayeler" sloganıyla çıktığı yolculukta, aksiyondan romantik komediye, polisiyeden gençlik dizilerine geniş yelpazedeki içerikleri seyircinin beğenisine sundu.

İlk senesinde 4 milyonu aşkın aboneye ulaşan platform, 32 orijinal yapım, 616 dizi ve film olmak üzere, 20 bin saati aşkın içeriğe ev sahipliği yapıyor.

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU

Platformda en çok izlenen orijinal yapımların başında 10.1 milyon izlenme sayısıyla "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi yer alıyor. "Tozkoparan İskender: Gölge", en çok izlenenler listesinde 9.9 milyon izlenme ile 2. sırada göze çarparken, "Küçük Dahi İbn-i Sina" 8.8 milyon, "Yeşil Deniz Milenyum" 5.2 milyon, "Hay Sultan" 4.3 milyon, "Hür" dizisi ise 4 milyon izlenmeye ulaştı.

tabii, orijinal içeriklerin yanı sıra TRT'nin tüm televizyon kanallarını tek platform üzerinden canlı izleme imkanı da sunuyor. tabii’nin orijinal içerikleri 5 farklı dilde izlenebiliyor. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dil seçenekleri bulunan platformda 32 orijinal yapım izlenebiliyor.

Bazı orijinal yapımların yeni sezonları, festivallerden ödüllerle dönen yeni lisanslı filmler, diziler ve belgeseller ile ses getirecek yeni orijinal yapımların da ekleneceği tabii, seçili ülkelerde test yayınına başladı. Platform yakında tüm dünyada izlenebilecek.

tabii'nin sosyal medya hesapları ise 30 milyonu aşan takipçiye ulaştı. TRT ekranlarında yayınlanan spor müsabakalarının da canlı olarak izlenebildiği tabii, gelecek sezondan itibaren TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

Editör: AA AJANS