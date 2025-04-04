MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.

A. TÜRKEŞ SİYASET AKADEMİSİ

VAKFI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabir ziyaretinin ardından Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı. Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçerek çalışmalarına başladı.

Bahçeli, genel merkezden partilileri ve kendisini görmeye gelen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı. Partililer de Devlet Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Editör: İHA AJANS