Çorum’un yetiştirdiği ünlü ortopedi uzmanı, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Opr.Dr. Murat Çalbıyık profesör oldu.

Dodurga kökenli olan Prof.Dr. Murat Çalbıyık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, Okmeydanı Hastanesi’ndeki ihtisasından sonra 1994 yılında Çorum’da uzman olarak göreve başlamıştı. 2014 yılında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen Çalbıyık, 2018 yılında doçent olmuştu.

ÇORUM HABER, Prof. Dr. Çalbıyık’ı kutlar, başarılarının devamını diler.