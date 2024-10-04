Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu’nun yönettiği maçta, ilk yarıda iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı. Özellikle ilk 10 dakikada soldan Burak Çoban’ın getirdiği toplarla etkili olan Iğdır ekibi, Aleksic ve Caner’le gole yaklaşırken, ilerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Ahlatcı Çorum FK da Thomas ve Eren’le gole yaklaştı. Oyunun sık sık durması üzerine 8 dakika uzatma verilen ve 10 dakika uzatma oynanan ilk yarıda, 43.dakikada Iğdır FK’lı Caner’in topu direkten dönünce devre 0-0 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da skoru lehine çevirecek golü bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından, bu sezon sahasındaki dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan Ahlatcı Çorum FK puanını 10’a yükseltirken, Iğdır FK üst üste 3 yenilgiden sonra aldığı 1 puanla puanını 11’e çıkarttı.

Ligde oynanan diğer maçta ise Erzurumspor, sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 7: Soldan gelişen Iğdır atağında, Burak ceza sahasına girdi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Aleksic yerden gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 9: Yine soldan gelişen Iğdır atağında, Burak ceza sahasına girmek isterken Landre’nin ayak koyduğu topu Caner sol çaprazdan, sol ayağının dışıyla aşırdı, kaleci Hasan Hüseyin müthiş bir refleksle gole izin vermedi, korner.



DAKİKA 13: Sağdan hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo’nun topla içeri kat etmesi üzerine atak yönü sola döndü. Eren’in ortasında, arka direkte, bomboş durumda Thomas’ın ayak koyduğu top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 40: Sağdan gelişen ani Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo taşıdığı topu ceza yayının köşesinden penaltı noktasına çıkarttı, Thomas gelişine ayağı ile vurdu, kaleci Furkan gole izin vermedi.

DAKİKA 43: Iğdır FK gole yaklaştı. Ahlatcı Çorum FK Eren’le atağa çıkmak isterken Marcos Silva kaptığı topla ceza yayına kadar sokulup pasını Caner’e verdi, bu futbolcunun şutunda Landre’ye de çarpan top direkten döndü.

DAKİKA 52: Ahlatcı Çorum FK’nın Landre ile bulduğu gol VAR’dan döndü. Sağdan Burak Süleyman’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Landre kafayla ağlara gönderdi. VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Oğuzhan Uğurlu, Landre’nin kafa vuruşu öncesinde Berkan Mahmut’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 82: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Suat ortaladı, Kasongo’un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 90+5: Atakan’ın sağdan kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Mehmet Tayfun kafayı vurdu, az farkla üstten aut.