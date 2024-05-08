Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından destek sağlanacak olan iki proje için imza töreni düzenlendi.

Projenin protokolleri DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin katılımlarıyla imzalandı.

Öğrencilerin akademik gelişiminin yanında sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine katkı sağlayacak olan Sanat (Z) Projesi ile öğrencileri çağın en büyük sorunlarından biri olarak görülen kitle iletişim araçlarının zararlı yönlerinden kurtararak kitaplarla, tiyatro ve manevi değerlerle ilgilenmeleri sağlanacak.



Toplam yatırım tutarı 284 bin 600 lira olan proje ile ilçedeki ilk yazarlık atölyesi kurularak, öğrencilerin yazmış olduğu eserler yapılacak olan tiyatro salonunda sahnelenecek.

Geçmişten Geleceğe Kültür Köprüsü Projesi ile de anaokulu öğrencilerini dijital aletlerin donuk ekranlarından kurtarıp geleneksel oyunlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Genel hedefleri ile geleneksel oyun ve oyuncaklar kullanılarak kültürel aktarımın sağlanması, çocukların anne babaları ile oyun oynayarak aile içi iletişimin güçlendirilmesi sağlanacak olan projenin toplam yatırım tutarının 778 bin TL olarak belirlendiği bildirildi.