Mesajında “Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler günü; kimisi usulen kutlayıp geçecek, kimisi de şoförün de günümü varmış deyip tebessüm edecek” ifadesini kullanan Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, şunları dile getirdi:

“Şoför, bilir misiniz ki bazen canımızı, bazen malımızı emanet ettiğimiz, gecesi-gündüzü de mesai mefhumu olmayan, insan hayatının doğumdan ölüme her alanında emeği olan; depremde, pandemide, afette her türlü felakette vatanı, devleti, milleti için hiçbir karşılık beklemeden mücadele edendir.

Şoför; Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘en asil duygunun insanıdır’. Ailesine bakmak, devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gece gündüz kelle koltukta ekmek kavgası verip kazandığı her kuruşu sonuna kadar hak edip helal olan tüm meslektaşlarımın 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kutlarım.”

