Merhum Hüseyin Aygün’ün eşi, merhum Ali Abbas Aygün, Kumru Üzüm, Kiraz Kılıç, Nazmiye Şahin, Nebahat Çetin, Hıdır ve Ali Naki Aygün annesi, Gazeteci Naci Aygün’ün halası Lütfiye Aygün (88) hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevinde Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Büyükkeşlik köyünde toprakla sırlandı.

Cenaze törenine; siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ