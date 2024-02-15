31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclisi'nde göreve talip olduğunu belirten Doğan Öksüz, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde, Ata'mızın mirası, babamızın emaneti ve çocuklarımızın geleceği olan Cumhuriyet Halk Partimizin demokrasi ve hizmet mücadelesinde yer almak amacıyla belediye meclis üyesi aday adayı olarak partimize başvuruda bulundum. Tüm halkımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesinde bulundu.

Avukat Doğan Öksüz, Belediye Meclisi Üyeliği Aday adaylığı başvuru dosyasını geçtiğimiz CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar'a teslim etti. İl Başkanı Avukat Dinçer Solmaz da başvurusunu gerçekleştiren meslektaşı Öksüz'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ