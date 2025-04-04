Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemine geçilmesi planlanıyor.

Yeni dönemde doğalgaz faturasında tüketim ve bölgenin iklimi belirleyici olacak. Kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum'da doğalgaz farklı tarifelendirilecek.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye’de doğalgazı en fazla Hakkari ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye’nin tükettiğini anlattı.

Öner, bakanlığın her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedeflediğini belirtti.

EN ÇOK DOĞALGAZ TÜKETEN İLLER

Öner, en fazla ve az doğalgaz tüketimi yapılan illeri de açıkladı.

2023 verilerine göre hane başı ortalama en fazla doğalgaz tüketimi yapılan il, 1401 metreküp ile Hakkari oldu. Onu 1348 ile Erzurum, 1317 ile Ardahan, 1311 ile Muş ve 1224 metreküp ile Ağrı izledi.

En az tüketim 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti.

İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869, Ankara’da 1067, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti.

GERÇEK MALİYET YANSITILACAK

Öner, faturalarda ortalama tüketimin belirleyeceği olacağına dikkat çekti.

Bu tüketimin altında kalanların destekleneceğini ifade eden Öner, ortalamayı aşanların faturalarına gerçek maliyetlerin yansıtılacağını kaydetti.

ELEKTRİKTE ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDÜYOR

Elektrik faturasında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı. Buna göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üstü olanlara gerçek maliyetler yansıtıldı.

Düzenlemeden 1 milyon 200 bin abonenin etkileneceği açıklanmıştı. Ortalamanın üzerindeki elektrik kullananların faturalarında yüzde 100'e yakın artış yaşanmıştı.