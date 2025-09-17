Toplam 8 kişilik kontenjanla açılacak program kapsamında, katılımcılar yaklaşık 9 ay boyunca temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev alacak. Program, 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026’da sona erecek.

BAŞVURULAR VE KURA ÇEKİLİŞİ

Programa başvurular 18–22 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Geçerli başvurular arasından katılımcılar, 24 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek noter kurasıyla belirlenecek.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÜCRET

Programın ilk 4 haftası (29 Eylül–26 Ekim) haftada 5 gün, sonraki süreçte ise haftada 3 gün olarak uygulanacak. Çalışma günleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Katılımcılara, İŞKUR tarafından günlük net 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de yine İŞKUR tarafından karşılanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa katılmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli aylığı almıyor olmak, başvuru ve program başlangıcından önceki son bir ayda sigortalı çalışmamış olmak, son bir yılda ilgili kurum veya kuruluşlarda çalışmamış olmak, Adres Kayıt Sistemine göre hane geliri, net asgari ücretin iki katını aşmamak, aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortasından faydalanmıyor olmak, herhangi bir terör örgütüyle irtibatlı olmamak.

Başvurular, ALO 170 hattı, İŞKUR mobil uygulaması veya www.iskur.gov.tr

üzerinden yapılabilecek. Başvuruda sorun yaşayanlar ise İl Müdürlüğü personelinden destek alabilecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR