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Milletvekili Ahlatcı, Dodurga ilçesinde meydana gelen heyelanın yol üzerinde neden olduğu zararları hızlıca gidermek amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Ahlatcı, bölgenin güvenli ve sorunsuz ulaşımının sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talepte bulundu.

Yusuf Ahlatcı, Dodurga halkının ulaşım sıkıntılarını en aza indirmek ve hasar gören yolu onarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Heyelan nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için Karayolları ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Dodurga yolunun heyelanla zarar gören kısmı için yapım çalışmalarının başlatılmasına onay alındı.

Heyelanın neden olduğu zorlu koşullar altında bile vatandaşların güvenliğini ön planda tutan Yusuf Ahlatcı, halkın günlük yaşantısını kolaylaştıracak bu önemli projenin hayata geçirilmesi için elinden geleni yaptı.

Karayolları'nın Dodurga yolu yenileme çalışmalarına başlaması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Proje tamamlandığında, Dodurga yolu modern ve güvenilir bir altyapıya kavuşacak, böylece bölge sakinleri güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilecek.