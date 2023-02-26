“Sağlıkta ve hizmette en iyisi” anlayışını benimseyen Özel Elitpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nü, kadrosuna Doç. Dr. Özgür Koçak’ı katarak güçlendirdi.

Çorum’da doğan ve bütün eğitim hayatını Ankara’da tamamlayan Koçak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Kısa bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde eğitimini tamamlayıp uzmanlık unvanını aldı. Bitlis Devlet Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayan Koçak, 2017 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve 2022 yılında doçent oldu. İlimizde çalıştığı süreçte Çorum’da ilk defa kapalı rahim ameliyatı ve kapalı rahim sarkıklığı ameliyatlarını yapan ve birçok ameliyatta ilimizde ilklere imza atan Doç. Dr. Özgür Koçak’ın özel ilgi alanları kapalı jinekolojik ameliyatlar ve riskli gebeliklerin cerrahi işlemleri. (Haber Merkezi)

