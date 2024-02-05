Hitit Üniversitesi bünyesinde 2021 yılında yayım hayatına başlayan ve EBSCO ile ProQuest | Ulrich’s Periodicals Directory alan indeksinde taranan “Hitit Ekonomi ve Politika” dergisi, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde uluslararası önemli indekslerden olan DOAJ indeksine kabul edildi.

Kurulduğu günden bu yana nitelikli ve özgün çalışmalarla yayım hayatına devam eden Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürüyor.

Ekonomi, finans, uluslararası güvenlik gibi konularda özgün makaleler kabul ediliyor

Dergi bünyesinde ekonomi, muhasebe, finans, sigortacılık, İslami finans, tarım ekonomisi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, bilişim sistemleri, pazarlama, yönetim, üretim yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dış ticaret, gümrük yönetimi, sayısal yöntemler, maliye, yönetim bilimleri, uluslararası hukuk, mali hukuk, endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi başta olmak üzere ilgili alanlardaki özgün makaleler kabul ediliyor.

REKTÖR PROF. DR. ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, derginin önümüzdeki süreçte daha da iyi konumlara geleceğine inandığını ifade ederek başarılarından dolayı dergide aktif olarak görev yapan editoryal ekibe teşekkür etti.