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BELTAŞ 1.Amatör Küme'de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Gülabibeyspor'da Teknik Direktör Zakir Ardahanlı Mimar Sinanspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını belirten Ardahanlı, "Hafta sonu ligin güçlü takımlarından Mimar Sinan ile zorlu bir 90 dakika oynadık. Bu maçın son derece zor geçeceğini biliyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştığımız maçın ilk yarısını talihsiz bir golle 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda ise oyun üstünlüğünü ele geçirerek aradığımız golleri bulduk. 90 dakika sonunda gülen taraf olduğumuz için mutluyuz. Futbolcularımı maç boyunca ortaya koydukları performanstan ötürü kutluyorum. Ancak bir şeyi çok net biliyoruz. Biz sadece 1 maç kazandık. Önümüzde bizi bekleyen çok daha zorlu maçlar olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda disiplinden ödün vermeden çalışacağız. Bizim nihai hedefimiz lig sonunda gülen taraf olmak. Ben bu futbolcu topluluğunun bunu başaracak güçte ve karakterde olduğuna inanıyorum. Ayrıca bizlere her konuda destek olan Başta kulüp Başkanımız Hasan Belli ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile ana sponsorumuz Ahmet Namlı'ya da şahsım ve futbolcularım adına teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkartmamak adına çok çalışacağımızın bilinmesini istiyorum " diye konuştu.