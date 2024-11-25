İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek diş hekimlerinin gününü kutladı.

Hep birlikte pastanın kesildiği etkinlikte Sağlık Müdürü Zehir, diş hekimleri ile samimi bir ortamda geçen sohbet ve bilgi paylaşımının ardından ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi için özverili bir şekilde çalışan diş hekimlerine teşekkürlerini iletti.

Editör: SELDA FINDIK