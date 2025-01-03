Çorum Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak ve daha fazla hizmet sunmak amacıyla hafta içi Salı ve Perşembe günleri mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Yeni açılan Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi, 2025 yılı itibarıyla hafta içi mesai dışı poliklinik hizmeti sunmaya başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Hastane Başhekimi Dt. Abdullah Paydar tarafından bilgilendirilen Sağlık Müdürü Zehir ve beraberindeki heyet yeni hizmet düzenlemeleri hakkında da açıklama yaptı.

HAFTA İÇİ MESAİ DIŞI

POLİKLİNİK HİZMETİ

2025 yılı Ocak ayından itibaren, hafta içi Salı ve Perşembe günleri saat 17.00-19.00 arasında 8 hekim ile mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmaya başlandığını söyleyen Sağlık Müdürü Zehir düzenlemenin hastaların iş saatleri dışında da diş sağlığı hizmeti alabilmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sunacağını vurguladı.

HAFTASONU 24 SAAT

NÖBET POLİKİLİNİĞİ

Mesai dışı hizmetlerin yanı sıra, hastanede hafta sonu 24 saat esasına göre nöbet polikliniği hizmeti verileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni düzenlemeyle birlikte Çorum halkının diş sağlığına daha kolay erişim sağlayacağını vurguladı.

Sağlık Müdürü Zehir, “Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha esnek ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bu yeni uygulamalarla Çorum’un sağlık altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ