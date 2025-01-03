Üyük Köyü’nden gelme Turgay Taşkan’ın babası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı İsmail Taşkan’ın ağabeyi, Erol Taşkan ve Erhan Taşkan’ın amcası, Mesut Doğan’ın kayınpederi ve Fırıncı Ömer Doğan’ın dayısı olan Dökümcü Hasan Taşkan bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi ikindi namazının ardından Hıdırlık Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP önceki dönem İl başkanlarından İsmail Lek başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi