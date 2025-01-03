Vali Ali Çalgan, mesajında mübarek üç ayların başlangıcının toplumu manevi anlamda güçlendirdiğine vurgu yaparak, tüm Çorumluların kandilini kutladı ve bu özel günlerin huzur getirmesini diledi.

Vali Çalgan yayınladığı mesajda: “Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili, Allah'ın rahmet, bereket ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı, dualarımızın kabul olduğu müstesna bir gecedir” dedi.

Tüm Çorumluların üç aylarını ve Regaip Kandilini kutlayan Vali Çalgan mesajında; “Bu mübarek günlerin, ülkemize, milletimize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini, sağlık, huzur ve bereket dolu günler yaşatmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK