Türk siyasi hayatında her zaman fikirleri, duruşu ve söylemleri ile örnek alınmış Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk milliyetçiliğinin temsilcisi sayılan bir isim olduğunu hatırlatan BBP İl Başkanı Yandım, “Liderimiz Yazıcıoğlu yaşamı boyunca kimseyi ötekileştirmedi, her türlü din ve ırka saygı göstermiştir” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dürüst bir siyasetçi olduğunu da hatırlatan Özkan Yardım; “İktidar olmak için dürüstlüğünden taviz vermedi. Siyasi ahlaka önem verir ona göre hareket ederdi. Bu vesileyle 2001 yılında “Yolsuzlukla Mücadele Edenler Ödülü”, 2006 yılında “Temiz Siyasetçi Ödülü”, 2008 yılında da “Yılın Siyaset Adamı” ödülünü almıştır. Bu duygu düşüncelerle Şehit Liderimizin doğum gününde kendisini rahmetle minnetle ve özlemle anıyorum” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ