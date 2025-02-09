Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna bir oyuncu daha kattı. 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’un 30 yaşındaki ön liberosu Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldı.

Türkiye’ye geçen sezon başında Ümraniyespor tarafından getirilen Diniyev, sezonu 33 resmi maçta 3 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu sezon başında Bandırmaspor’a transfer olan Diniyev, Balıkesir temsilcisi ile 20 lig maçına çıktı ve 1.249 dakika süre aldı. Azeri oyuncu bu maçlarda 2 sarı, çift sarıdan olmak üzere 1 de kırmızı kart görürken, 2 asist yaptı.

33 KEZ MİLLİ

FORMAYI GİYDİ

30 yaşındaki Coşqun Diniyev, U18 yaş grubunda 2, U19 yaş grubunda 1 U21 yaş grubunda 2 ve A milli düzeyinde ise 28 olmak üzere 33 kez Azerbaycan milli takım formasını giydi.