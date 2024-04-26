Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Amasya'da start aldı. Çorum şampiyonu Dinamikspor dün ilk maçında Tokat Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Hamit Kaplan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-12 kazanan Çorum temsilcisi ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-23 ve dördüncü seti de 25-20 kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Küçük sultanlar ikinci maçını yarın aynı salonda saat 12.00'de Samsun Gençlikspor ile oynayacak.

Editör: RIFAT KARA