Gülsen & Ali İpek’in kızları Dilan İpek ile Melike Baylan Bayoğlu ve Emre Avcı’nın oğulları Asrın Avcı’nın kız isteme ve nişan töreni bir arada gerçekleştirildi. Ege Bahçesi’nin muhteşem atmosferinde düzenlenen törende damadın babaannesi aynı zamanda Antalya’da Yeiçgez Dergisi sahibi olan Nesrin Mater de hazır bulundu.

ÇORUM POST Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Satılmış İnaç’ın da yeğeni olan Dilan İpek’in kız isteme ve nişan töreni ise oldukça eğlenceli geçti. Kız istemenin ardından genç çiftin nişan yüzükleri ise damadın babaannesi Nesrin Mater tarafından takıldı.

Gecenin geç saatlerine kadar süren nişanda, davetliler de halaylar ve oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi.

ÇORUM HABER, İpek ve Avcı ailelerini kutlar, evlilik yolundaki Dilan ve Asrın çiftine de bir ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: SELDA FINDIK