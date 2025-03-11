Hanoğlu Konağı’nın nezih ortamında yapılan iftar öncesi Oda Başkanı Cumhur Palabıyık ve oda yöneticileri Mehmet Kabaca, Erdal Sağır, Mehmet Taşkoyan, Özkan Eker, Gökhan Üner ve Ferhat Ergan oda üyelerini ayakta karşıladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen iftar yemeğinde Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, iftara katılan tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Oda üyeleri ile yakından ilgilenen Cumhur Palabıyık, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde gerçekleştirdikleri iftar programlarının gelecek yıllarda da geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Editör: Haber Merkezi