Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Karate Diamond Cup 2024 Şampiyonası 5-7 Temmuz tarihleri arasında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapıldı. 77 kategoride yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı şampiyonada Çorumlu sporcular damga vurdu. Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Samet Türe nezaretinde tatamiye çıkan Çorumlu sporculardan Sümeyye Karaman 40 kiloda, Mert Güldaş 40 kiloda, Yağız Gözübüyük 52 kiloda altın madalya alırken, Ecrin Berra Yıldırım 37 kiloda, Miraç Özeçeker 40 kiloda, Emir Fatih Çamlıbel 40 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. Fatma Kır 37 kiloda, Neval Bulut 30 kiloda, Hatice Sena Çolak 32 kiloda, Tuana Tiryakioğlu +45 kiloda ve Kerem Tuğra Yağlı ise +76 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Editör: RIFAT KARA