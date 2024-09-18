Sinan Kodaz'ın kullandığı 19 AAL 394 plakalı traktör, Çorum-Sungurlu kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kodaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Fatma Y. yaralandı. Fatma Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kodaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Editör: AA AJANS