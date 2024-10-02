Ömer K. idaresindeki 06 DFJ 617 plakalı kamyon Alaca –Sungurlu Karayolu Boğazkale yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte kamyonun kabininde sıkışarak yaralanan Sezai A. ve İhsan K. çevrede bulunan bir şantiyeye ait iş makinesinin de yardımı ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK