Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, bugün 16.hafta maçında Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takımın başarılı teknik direktörü Serkan Özbalta, zorlu maç öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) önemli açıklamalarda bulundu.

MEMNUNUM

Ahlatcı Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Kasım ayının ilk haftasında getirilen ve takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Serkan Özbalta, genel olarak takımından memnun olduğunu ifade etti. Özbalta, "4 hafta bizim için olumlu geçti. Hem sıralamada geldiğimiz basamak hem de sahada yapmaya çalıştığımız oyun felsefesinin izlerini görmemiz açısından olumlu" dedi.

KAZANDIKÇA

GÜVEN ARTIYOR

Üst üste üç galibiyet aldıklarını ve bunun da beraberinde bir özgüven getirdiğini kaydeden Serkan Özbalta, açıklamasının devamında, "3 maç üst üste kazanıldı. Kazanırken size özgüven de getiriyor. Sahanın içinde oyuncuların neler yapabileceğini görmek, takıma cesaret kazandırıyor. Kazanma alışkanlığını elde ederken futbol takımları psikolojik olarak hırpalanabiliyor.

AYAKLAR YERE

SAĞLAM BASMALI

Rüzgârın tersten estiği süreçler de olabiliyor. O zamanlar da pes etmemesi gerekiyor oyuncuların. Rüzgârı arkamıza aldığımızda, işler iyi giderken ayaklarımızın yere sağlam basması, rehavete kapılmamamız, aksine kulübe ve birbirimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak, oyuncuları daha çok adapte ediyor" şeklinde konuştu.

İKİDE İKİ

YAPMAK

İSTİYORUZ

İlk yarının kalan iki maçını Şanlıurfaspor ve Boluspor'la oynayacaklarını hatırlatan Serkan Özbalta, bu maçlarda 6 puan hedeflediklerini de belirtirken, devre arasına yüksek moralle girme arzusunda olduklarını ifade etti. Özbalta, "Devre arası, kısa bir zaman dilimi. Orada da çalışmalarımızı yapacağız. İkinci yarı telafisi olmayan maçlara çıkacağız. İkinci yarı düşme potasının, orta sıraların, Play-Off'un, ilk ikinin belirleneceği haftalar olduğu için her takım daha özenli, dikkatli davranacak.

Biz de özellikle ilk yarıda son 2 müsabakayı kazanarak geçmek istiyoruz ki, devre arası daha üretken bir futbol takımını ortaya çıkarıp ikinci yarıya başlayalım" dedi.

